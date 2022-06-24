Агрономы раскрыли секреты выращивания сладкой и сочной тыквы

Тыква – очень полезное и весьма неприхотливое растение. Но для получения хорошего урожая есть несколько важных правил.

Сажать семена сразу в грунт весной – не лучшее решение. Пока земля не прогрелась, всхожесть остается низкой. К тому же растению может просто не хватить времени на вызревание.

Важно подобрать подходящий сорт. Мускатные тыквы теплолюбивые, зато очень сладкие. Крупноплодные стоит сажать, если есть место для хранения урожая. Есть сорта с плотной шкуркой, они хорошо хранятся, но обладают плотной мякотью.

Семена на рассаду нужно продезинфицировать марганцовкой и посадить примерно за месяц до высадки в почву.

Высаживать растения необходимо в грунт с нейтральной кислотностью, в солнечном месте, защищенном от ветра.

Между лунками нужно выдерживать расстояние около метра. Поливать тыкву следует регулярно. На одно растение должно уходить 20 л воды, а в период формирования завязей – 30 л.

Обязательно проводится прищипывание. На основном побеге оставляют до 3 завязей. Можно оставить 1 завязь на главном стебле и 2 – на боковых.

Опыление лучше провести самостоятельно при помощи кисточки. При этом пыльцу нужно переносить с длинных цветков на округлые.