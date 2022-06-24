Огородники рассказали о хлебной подкормке томатов

Единой системы подкормки для томатов не существует, так как у разных садоводов на участке имеется отличная по структуре и питательности почва, выращиваются различные сорта томатов, случаются всевозможные непредвиденные ситуации и возникновение болезней.

Хлебный настой:

Для подкормок томатов можно использовать различные минеральные удобрения. Однако я стараюсь применять натуральные средства. Хорошо для томатов подходит хлебный настой.

Дело в том, что в хлебе содержатся дрожжи, которые благотворно влияют на почвенную микрофлору и улучшают рост растений.

В дрожжах содержится доступный для растений азот, который нужен для роста.

А еще в дрожжах присутствует доступный органический фосфор, который нужен для нарастания хорошей корневой системы.

Для приготовления хлебного настоя нам понадобится: 2 кг хлеба (остатки, корочки и проч.) на 10 л воды. Настаиваем 2-3 дня. Для получения рабочего раствора хлебный настой разбавляем водой 1:10 перед применением. Данным раствором поливаем почву вокруг томатов, примерно по 1 л раствора под кустик.

Настой дрожжей:

Если же для полива готовим раствор непосредственно из дрожжей, то понадобится 100 г свежих прессованных дрожжей на 10 л воды. Настаиваем 2-3 дня, разбавляем 1:10 водой, используем для полива томатов.

Если свежих дрожжей нет, пригодятся и сухие. Понадобится 70-80 г сухих дрожжей на 10 л воды. Остальное – аналогично: настаиваем, разбавляем.

Зеленое удобрение:

Кроме дрожжей, для полива томатов можно использовать и зеленое удобрение, так называемую «бродиловку». В нем содержится много азота, так необходимого для роста наших томатов.

Лучшими компонентами для приготовления зеленого удобрения являются различные травы с мягкими сочными листьями: одуванчик, лопух, сныть, крапива. В данных травах много различных полезных микроэлементов.

Для приготовления настоя понадобится: 2 кг измельченной травы на 10 л воды. Настоять 5-7 дней, затем разбавить для полива также в соотношении 1:10.

В такой раствор ни в коем случае нельзя добавлять щелочные удобрения, такие как зола, доломитовая мука, потому что в щелочной среде весь азот, нужный для растений, улетучится.

В бродиловку можно добавить лимонную кислоту. В кислой среде азот будет удерживаться. Кроме того, лимонная кислота благотворно повлияет на усвоение элементов питания растениями – не будет происходить блокировки одних элементов другими. В раствор, готовый для полива, добавляем 1 ст. л. лимонной кислоты на 10 л воды.

Особенности применения:

Хочу обратить внимание, что хлебный настой, настой дрожжей, зеленую бродиловку и другие жидкие подкормки нужно разбавлять только теплой водой. Вода для полива должна быть +18-20 град.

Ни в коем случае нельзя разбавлять настои холодной водой сразу из колодца или из скважины. Иначе растения получат шок, у них начнут осыпаться и желтеть листья, и урожая можно не дождаться. Теплолюбивые томаты даже могут погибнуть от слишком холодной воды. Поэтому поливаем их всегда только теплой водой.

Помёт, навоз:

Для полива томатов, для активизации их роста можно использовать, конечно, и настой куриного помёта или навоза. Но с такими подкормками нужно быть очень внимательными и осторожными. Дело в том, что при избытке азота томаты начинают жировать.

Они активно наращивают зеленую массу в ущерб цветению и плодоношению. Листья становятся темными, верхушки закручиваются, а завязь опадает, очень активно растут листья и пасынки.

Подкормки с преобладанием азота нужны только в начале сезона, когда томаты должны хорошо нарастить вегетативную массу, пойти в рост, прижиться на новом месте. Во второй половине лета, когда томаты уже цветут, завязывают плоды, подкормки азотом нужно уменьшить в разы. В этот период томатам в большей степени важнее калий и фосфор.