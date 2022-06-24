Опытные садоводы поделились лайфхаками по выращиванию дыни на участке
Вырастить дыню в климате средней полосы непросто, но возможно, если знать биологические особенности и потребности этой культур.
Семена перед посевом нужно обеззаразить. Для этого их на полчаса опускают в 1% марганцовокислого калия, а потом хорошо промывают водой. Высаживать можно семенами в грунт или рассадой.
Для растения нужно подобрать солнечное место, защищенное от ветра. Рассаду следует высаживать после образования 2-3 листьев. Посев семян в грунт возможен, когда его верхний слой прогреется до +12 градусов.
Если посадки оказались слишком густыми, их нужно прореживать. Очень важно несколько раз за сезон хорошо разрыхлить почву на грядках и в междурядиях.
Поливать дыню следует обильно, но не чаще раза в неделю. Тяжелые почвы после полива нужно дополнительно рыхлить.
Для подкормки используются коровяк и птичий помет. Их вносят во влажную почву, затем грядки проливают водой. В качестве второй подкормки рекомендуется применять суперфосфат и калийную соль.
Водный раствор удобрений вносится в борозды, сделанные на расстоянии 20-25 см от каждого растения. На каждую дыню уходит около 2 л состава.
При угрозе заморозков всходы растения нужно присыпать землей или соломой. Хорошо работает также дымовая завеса на участке.
Опубликовано: Светлана Репина
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