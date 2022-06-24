Огородники рассказали, как собрать большой урожай огурцов

Огурец – самый популярный на наших грядках овощ. Однако не всегда он радует количеством и качеством плодов. Чтобы всегда быть с урожаем, нужно выполнять несколько несложных правил.

Прогревание семян:

Опытные огородники знают, что пустоцветы часто бывают при посеве огурцов свежими семенами. А как определить, свежие семена или не свежие? Сделать это бывает трудновато, поскольку на пакетах с «магазинными» семенами указывают срок фасовки и срок годности, и мы не знаем, свежие семена расфасовали или нет.

Приблизительно свежие от выдержанных семена огурцов можно отличить визуально (конечно, если семена без всяких покрытий, обработок). У свежих семян – блестящая поверхность. Тусклые, с чуть сероватым оттенком семена – уже «полежали» несколько лет.

Для того, чтобы из свежих семян огурцов получить плодоносящие растения, есть простые приемы. Во-первых, прогревание семян. Это надо сделать перед посевом. Даже для профилактики, как предупредительную меру.

Прогревать можно возле батареи – повесить мешочек с семенами, выдержать хотя бы неделю.

Можно прогреть теплой водой – температура +40-42 град. На полчаса семена опустили, прогрели – и это значительно улучшит плодоношение.

Подвяливание растений:

Если мы не знали и не прогрели заранее семена перед посевом, то как поступить? Что сделать для того, чтобы все-таки получить урожай? Есть приемы и на этот случай. Делается все очень просто. Если огурчики уже поднялись, у них по 6-7 настоящих листьев и они уже зацветают, то предотвратить появление пустоцветов также возможно.

После 6-7-го листа мы прищипываем (удаляем точку роста) главную плеть. Имеющиеся цветки обрывать не нужно.

После прищипки главной плети огурцам понадобится особый режим полива в течение двух недель.

Растения будем подсушивать, т.е. доводить до состояния, чтобы они слегка подвяли. Начинают вянуть – поливаем. Полили – и опять ждем, когда подвянут. Пройдет две недели в таком режиме, и огурцы начнут давать боковые побеги, пасынки. А на боковых побегах уже будут формироваться после цветения полноценные завязи.

Подкормка для роста завязей:

После того как наши огурчики начнут давать завязи, необходимо простимулировать рост этих завязей. Делаем это с помощью подкормки. Чем подкормить огурцы?

Для сельской местности подойдет подкормка коровяком. Приготовление: 1 л коровяка, 15 г (1 ст. л. без верха) аммиачной селитры и 20 г (1 ст. л. без верха) суперфосфата.

Если нет коровяка, берем по 1 ст. л. без верха монокалийфосфата и мочевины, разводим в 10 л воды и поливаем огурцы.

Все подкормки вносим по предварительно увлажненной почве.

Привлекаем опылителей:

Появлению пустоцветов способствуют также некоторые особенности конкретного сорта. Часто пустоцветы бывают у сортов, которые требуют опыления пчелами. Это, конечно, самые вкусные огурцы, идут в засолку, прекрасные качества.

Но именно у этих огурцов есть склонность к образованию пустоцветов, так как им нужны опылители. Привлечь их в помощники можно посевом на грядках с огурцами нескольких кустиков медоносных растений (например, гречка, фацелия). Современные же сорта огурцов чаще всего самоопыляемые и пустоцветов не имеют.

Поверьте, после прищипывания, подвяливания и подкормок урожай вас удивит. За эту заботу огурцы будут благодарить обильным плодоношением. Только не забывайте своевременно собирать урожай. Все ваши труды окупятся, и у вас не будет разочарования от выращивания огурцов на своем участке.