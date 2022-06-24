Associated Press: яхта российского депутата Скоча попала под санкции в Дубае

98-метровая яхта российского депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча теперь пришвартована в Дубае.

Согласно полученной журналистами Associated Press информации суперъяхта принадлежащая российскому политическому деятелю и миллиардеру Андрею Скочу, которая попала под санкции США, находится в Дубае.

Как отмечается в публикации AP, на 98-метровой яхте Madame GU Скоча есть вертолётная площадка, тренажёрный зал, пляжный клуб и лифт. Сама яхта зарегистрирована на Каймановых островах и стояла в порту под флагом ОАЭ.

Примечательно, что состояние попавшего под санкции Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза Андрея Скоча по данным журнала Forbes оценивается в 6,6 миллиардов долларов.