Associated Press: яхта российского депутата Скоча попала под санкции в Дубае
98-метровая яхта российского депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча теперь пришвартована в Дубае.
Согласно полученной журналистами Associated Press информации суперъяхта принадлежащая российскому политическому деятелю и миллиардеру Андрею Скочу, которая попала под санкции США, находится в Дубае.
Как отмечается в публикации AP, на 98-метровой яхте Madame GU Скоча есть вертолётная площадка, тренажёрный зал, пляжный клуб и лифт. Сама яхта зарегистрирована на Каймановых островах и стояла в порту под флагом ОАЭ.
Примечательно, что состояние попавшего под санкции Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза Андрея Скоча по данным журнала Forbes оценивается в 6,6 миллиардов долларов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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