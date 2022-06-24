Россия в рублях погасила два пакета долларовых еврооблигаций

Буквально через день после указа Владимира Путина Россия погасила два пакета еврооблигаций. Это были долларовые обязательства на сумму более $230 миллионов.

Людям, вложившим деньги в еврооблигации, для получения денег необходимо открывать рублевые счета.

Еврооблигации — это ценные бумаги, которые эмитент должен погасить в валюте, отличной от национальной валюты, чаще всего в евро или долларах. Однако для России Владимир Путин издал указ, разрешающий расчеты в рублях. Россия не заставила себя долго ждать, чтобы воспользоваться новым законом, сообщает Reuters.

На следующий день после указа Путина Россия погасила два пакета еврооблигаций со сроками погашения к 2027 и 2047 годам. В Национальный расчетный депозитарий (НРД) было перечислено 12,5 млрд рублей, таким образом, погашено 234,5 млн долларов ценными бумагами (это как раз и есть выплата так называемого купона, т.е. определенной суммы процентов, выплачиваемых периодически). Держатели облигаций получат выплату по текущему рыночному обменному курсу при привлечении средств из НРД.

По указу Путина средства сначала перечисляются в НРД и только потом распределяются между тремя группами держателей облигаций. Деньги будут перечисляться поэтапно, а кому они достанутся, будет зависеть от санкций, наложенных на инвесторов. Кроме того, держатели ценных бумаг должны иметь рублевый счет. Если из-за ограничений нет возможности перевести деньги, они будут переведены на специальный рублевый счет в НРД.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что таким образом Россия полностью погасила свои обязательства по обслуживанию этих ценных бумаг. Силуанов также добавил, что погашение еврооблигаций в рублях не оказывает негативного влияния на внешний долг России.

Журналисты спросили министра финансов, дало ли это России аргумент, позволяющий сказать, что она еще не обанкротилась. Силуанов ответил, что на Западе все равно все скажут, что хотят.