Глава Совета Министров Италии Марио Драги заявил, что Италия проиграла от санкций.

Глава итальянского Совета Министров Марио Драги прокомментировал последствия антироссийских санкций для его страны.

По его словам, от таких санкций пострадала только Европа, а Российская Федерация же только продолжает зарабатывать.

Драги отметил падение экспорта на 30 процентов и повышение цен также на 30 процентов.

При всем этом, отметил Драги, Россия не только не стала зарабатывать меньше, но и наоборот, богатеет.

"Поставки падают на 30%, но цены выросли на 30%. Так что поставки сократились, ЕС в большом затруднении, а Россия зарабатывает по-прежнему, может быть, больше", - заявил Драги.