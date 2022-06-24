Лавров рассказал, что помогает решать проблемы Путину и Лукашенко

Главы государств входящих в Союзное государство являются примером тому, как лидеры должны обсуждать проблемы, считает глава российского МИДа Сергей Лавров.

По словам Лаврова диалог у Путина и Лукашенко строится не на амбициях, а на взаимном уважении. При том, что им часто приходится спорить по некоторым позициям, всегда находится честное решение.

Это и «есть поиск того самого баланса интересов, который делает любые договоренности устойчивыми и перспективными», считает Лавров.

Сергей Лавров напомнил, что в формате Союзного государства Беларуси и России страны реализуют 28 союзных программ. По мнению дипломата, по всем дорожным картам интеграции были приняты «надежные решения, которые осуществляются достаточно быстрыми темпами».

«Ну и потом, мы же союзники, союзничество распространяется на все сферы жизнедеятельности, начиная от военно-политической безопасности, которую мы совместно обеспечиваем на западном фланге ОДКБ. И здесь Беларусь играет ключевую роль», — отметил Лавров.

Сейчас важно создавать равные условия для работы бизнеса, деятельности совместных предприятий на территории государств, считает дипломат.

«Это принципиальный момент, который позволяет белорусам в России чувствовать себя всегда дома. И то же самое россиянам в Белоруссии», — подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, Минск и Москва строят Союзное государство с 1999 года. В настоящее время страны реализуют 28 союзных программ по интеграции.