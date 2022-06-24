Сын Илона Маска теперь девушка по имени Вивиан: суд удовлетворил ходатайство наследника о смене пола и имени

18-летний наследник Илона Маска Ксавье подал ходатайство в суд о смене имени и признании его особой женского пола, которое было удовлетворено.

18-летний сын Илона Маска Ксавье теперь носит имя Вивиан Дженна Уилсон. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Суд удовлетворил ходатайство молодого человека по поводу сменить ему имя и пола в соответствии с гендерной идентичностью.

Наследник американского миллиардера, основателя компании Tesla Илона Марка Ксавье родился мальчиком. В апреле текущего года подросток подал прошение в судебную инстанцию о смене имени и пола. Кроме этого, Ксавье изъявлял желание не проживать и со знаменитым родителем и порвать с ним какие-либо связи.

У суда не возникло каких-либо препятствий по поводу и звёздному чаду было выдано новое свидетельство о рождении, где указан женские пол и имя. Ксавье Маска больше не существует, а теперь есть Вивиан Дженна Уилсон.

С матерью своего сына при рождении писательницей Джастин Уилсон создатель Tesla официально расстался в 2008 году.

К слову, у Илона Маска хватало романов, родились наследники от разных женщин. Миллиардер признавался в интервью одному из изданий, что в одиночестве не чувствует себя счастливым:

Я прекрасно знаю, каково это: быть одному в большом пустом доме и слышать звук своих шагов в гостиной, где никого нет – и никого нет на подушке рядом с тобой. Черт возьми, как можно быть счастливым в такой ситуации?

Однако на личном фронте у самого богатого на планете человека не всё просто, не говоря о взаимоотношениях с детьми.