Лавров: НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией, как Гитлер в 30-е годы

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о планах Запада по подготовке войны с Россией.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказа о планах НАТО по созданию антироссийского союза.

Североатлантический альянс вместе с Европейским союзом, уверяет Лавров, собирают международную коалицию для войны против России.

"Похоже, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией", - заявил Сергей Лавров.

Напомним, что ранее российская сторона пообещала подготовить жесткий ответ на блокаду поставок товаров в Калининград.

После выступления Сергей Лаврова на эту тему глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хотел блокировать город и рассмотрит снятие ограничений.

Также Лавров сравнил действия руководства НАТО и ЕС с действиями Гитлера, который перед началом Второй мировой войны активно собирал союзников.