Лавров: НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией, как Гитлер в 30-е годы
Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о планах Запада по подготовке войны с Россией.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказа о планах НАТО по созданию антироссийского союза.
Североатлантический альянс вместе с Европейским союзом, уверяет Лавров, собирают международную коалицию для войны против России.
"Похоже, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией", - заявил Сергей Лавров.
Напомним, что ранее российская сторона пообещала подготовить жесткий ответ на блокаду поставок товаров в Калининград.
После выступления Сергей Лаврова на эту тему глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хотел блокировать город и рассмотрит снятие ограничений.
Также Лавров сравнил действия руководства НАТО и ЕС с действиями Гитлера, который перед началом Второй мировой войны активно собирал союзников.
Опубликовано: Николай Скира
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