ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины заявили о первом применении американской ракетной системы HIMARS.
Вооруженные силы Украины начали применять в конфликте с Россией американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
В сети появились кадры залпов из этих ракетных систем, однако, не поясняется, по каким целям велся огонь и попали ли они в цель.
Опубликовано: Николай Скира
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