ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины заявили о первом применении американской ракетной системы HIMARS.

Вооруженные силы Украины начали применять в конфликте с Россией американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

В сети появились кадры залпов из этих ракетных систем, однако, не поясняется, по каким целям велся огонь и попали ли они в цель.

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    При этом стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал не применять эти системы для ударов по территории России.

    Также запретили Украине обстреливать российские земли из своего оружия Германия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

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