УВКПЧ ООН: Журналистка Ширин Абу Акле была убита в мае израильскими силами безопасности

Палестинско-американская журналистка Ширин Абу Акле была убита 11 мая в результате обстрела Армии обороны Израиля, заявила в пятницу пресс-секретарь УВКПЧ ООН.

Вся информация, которую мы собрали, в том числе от израильской армии и генерального прокурора Палестины, подтверждает тот факт, что выстрелы, в результате которых была убита Ширин Абу Акле и ранен ее коллега Али Саммуди, были произведены израильскими силами безопасности, а не вооруженными палестинцами, как первоначально заявлено израильскими властями», — заявила Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.

«Мы не нашли никакой информации, указывающей на какие-либо действия вооруженных палестинцев рядом с журналистами», — сказала Равина Шамдасани, отметив, что «глубоко обеспокоена тем, что израильские власти не начали судебное расследование».

Американско-палестинская журналистка была одета в пуленепробиваемую куртку с надписью «пресса» и защитный шлем, когда пуля попала ей чуть ниже разреза шлема.