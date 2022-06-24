Против Галкина возбуждено уголовное дело в связи с распространением им фейков о ВС России

Блогер Гаспар Авакян сообщил о том, что против юмориста Максима Галкина возбуждено уголовное дело. Причина - распространение артистом фейков о ВС (военных силах) РФ.

Уголовное дело против уехавшего из России шоумена и ведущего Максима Галкина было заведено в государстве. Такие сведения сообщил блогер Гаспар Авакян.

Звезда интернета утверждает, что в соцсети "ВКонтакте", уголовный процесс в отношении Галкина был открыт из-за того, что тот выкладывал недостоверную информацию по поводу действиях Вооруженных сил России в рамках проводимой спецоперации в Донбассе.

По словам Авакяна, российские правоохранительные органы выявили, что в заявлениях звезды экрана присутствует преступленый замысел, предусматривающий наказание по ч.1 ст. 207.3 УК РФ. СК (следственный комитет) государства получил соответствующее обращение блогера.

Персона Максима Галкина не оставляет соотечественников. Известные личности обсудили всё, что связано с артистом. Предметом дискуссий стали его отъезд в Израиль, проживание там, его убеждения и даже сексуальную ориентацию.

Известно, что журналистка Маргарита Симоньян позволила себе рассказать о нетрадиционной ориентации Галкина. Пугачёву "правдолюб в юбке" назвала прикрытием.

Журналист Михаил Шахназаров поддержал Симоньян в её высказываниях.

Шахназаров сделал акцент на том, что в стране настало время для правды. На протяжении долгого времени звезды шоубиза позволяли себе вводить в заблуждение поклонников, в итоге чего в государстве образовалось "голубое лобби".