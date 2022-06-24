В России запретили использовать WhatsApp некоторым государственным служащим

Сотрудникам Министерства экономического развития России запретили использовать мессенджеры и ПО для конференц-связи иностранной разработки, в том числе WhatsApp и Zoom.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что сотрудники ведомства, в том числе заместитель министра Илья Тарасов, получили соответствующее письмо директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова.

В письме буквально запрещают сотрудникам Министерства экономического развития России использовать Zoom, WhatsApp и Webex и другие иностранные аналоги мессенджеров и программного обеспечения для проведения конференц-связи. В качестве альтернативы предлагается использовать корпоративные мессенджеры VKTeam и TrueConf.

В Министерстве экономики никак не прокомментировали «детали служебной переписки», однако о переводе чиновников и государственных служащих на российские мессенджеры заговорили еще в начале июня. Задача была поручена главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.