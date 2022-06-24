Владельцам евробондов предложили перечисления в российских рублях

Ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) официально обратилась к Министерству финансов России с просьбой обязать эмитентов из страны перечислять российским владельцам евробондов платежи в рулях.

Брокеры предлагают осуществлять выплату под уступки прав на получение замороженных средств, а кроме того полностью запретить направлять дальнейшие выплаты по евробондам резидентам за пределы Российской Федерации при условии, что их бумаги учитываются в Национальном расчетом депозитарии (НРД).

Фактически НАУФОР предлагает перечислять держателям евробондов средства в российских рублях с возможностью их последующей конвертации, но только в те средства, которые находятся на замороженных европейских счетах НРД и ЦБ РФ.

Правда, с юридической точки зрения осуществить такие выплаты возможно только в том случае, если предварительно договориться с инвесторами, в том числе и по выкупу прав требования по произведенным выплатам. Другими словами, скорее всего предложение НАУФОР выплат в российских рублях будет проигнорировано, если не со стороны Минфина, то со стороны инвесторов.