Байден получил прозвище «сонный Джо», когда проспал визит к Гельмуту Колю в 70-х

Впервые Джо Байден едет в Германию как самый влиятельный человек в мире на саммит G-7. Но он давно знает Мюнхен, Бонн и Берлин.

Будучи молодым сенатором, он познакомился с канцлером Шмидтом. И его оценка Меркель сегодня кажется предчувствием, пишет WELT в большой истории о связи Байдена и Германии.

Визит Джо Байдена в разделенную Германию хорошо запомнился Роберту Маккартни, хотя встреча произошла более 30 лет назад. Маккартни был корреспондентом Washington Post в Бонне в 1980-х годах. Тогдашний сенатор Байден хотел встретиться с Маккартни во время его пребывания на Рейне, чтобы узнать больше о (западных) немцах, точнее об их отношении к ракетам средней дальности.

Позднее эти ракеты были ограничены договором 1988 года между Вашингтоном и Москвой. Поэтому иностранный политик Байден назначил встречу со своим соотечественником Маккартни, чтобы оценить общественное мнение в Западной Германии.

«Мы разговаривали около 45 минут, и я обнаружил, что он очень интересуется тем, что думают средние немцы, и что он хорошо разбирается в этих вопросах», — сообщает Маккартни, который сейчас является старшим редактором «Вашингтон пост», работает в их штаб-квартире, сообщает WELT.

В то время Вашингтон был очень обеспокоен тем, что немцы не были «надежными» союзниками и что они могут выйти из НАТО, если Москва предложит им воссоединение с Восточной Германией.

«Я сказал Байдену, что это НЕ мой опыт, — вспоминает сегодня Маккартни, — что западные немцы очень лояльны к США и очень подозрительно относятся к СССР, и что Гельмут Коль, в частности, представил себя другом США во время выборов. Кампания».

Для Байдена это был лишь один из многих визитов в Германию. Ранее он был гостем в Бонне, а позже ему предстояло еще много раз побывать в Германии, снова в Бонне, а также в Мюнхене и Берлине.

Когда он впервые приедет в Германию в качестве американского президента на саммит G-7 в замке Эльмау в воскресенье, он будет старым, опытным путешественником в Германию. Ни один другой президент США в новейшей истории не посещал Германию так часто, так хорошо знает страну и ее политические структуры.

Байден был «политической фигурой национального значения в течение 50 лет, который всегда придавал особое значение американской внешней политике», — говорит Джеффри Ратке, президент Института немецких исследований Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне.

Будучи сенатором и председателем комитета по иностранным делам, Байден часто ездил в Европу. «Единственными другими послевоенными президентами, которые сравнительно хорошо знали Германию, были Дуайт Эйзенхауэр и Джордж Буш-старший».

Во время одной из своих первых поездок в качестве молодого сенатора Байден получил прозвище, данное Дональдом Трампом: Сонный Джо. Когда Байден посетил канцлера Гельмута Шмидта в конце 1970-х годов, он проспал и опоздал в офис канцлера. Шмидт изначально был «непростым парнем», пишет Байден в своих мемуарах.

Неудивительно, что мир в таком плохом состоянии. «Вы, молодые люди, ничего не знаете, — сказал Шмидт молодому гостю из Вашингтона. «Ну, мистер канцлер, — ответил Байден, — мы не можем испортить этот мир больше, чем ваше поколение».

В начале 1980-х канцлер Гельмут Шмидт встретился в Вашингтоне с сенаторами, в том числе с Джо Байденом, которого он хорошо знал.

Этот ответ, как пишет Байден в своих мемуарах, «казалось, понравился Шмидту, и после этого мы хорошо поладили. В тот день он многое хотел мне рассказать».

Еще в 1979 году Байден, которому тогда было 36 лет, побывал, среди прочего, в тогдашней федеральной столице Бонне. Он становится важным собеседником для Шмидта. Ему срочно нужны хорошие связи в Сенате, в Демократической партии. Отношения между президентом-демократом Джимми Картером и Шмидтом были не очень.

В качестве вице-президента (с 2009 по 2017 год) Байден заботился об Украине и поэтому несколько раз ездил в Европу. Байден и канцлер Ангела Меркель встречались несколько раз, например, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Их встреча в феврале 2015 года была напряженной — после аннексии Крыма Россией почти годом ранее и эскалации на Донбассе.

"Канцлер была сильна в своей речи на следующее утро... но, на мой взгляд, она была недостаточно сильной, - пишет Байден. - И я был разочарован, когда после выступления она хладнокровно отказалась предоставить настоящее оружие ошеломленным Украинским военным".

Меркель и Байден также не согласились на совместной встрече с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Меркель спросила, на какие уступки пойдет Порошенко на встрече с Владимиром Путиным на следующий день: «Она придерживалась мнения, — пишет Байден, — в том, что глава российского государства должен суметь одержать какую-то победу».

Байдену это не понравилось, и в мемуарах он отмечает ход разговора: «Мы не можем обвинять здесь жертву, — сказал я и кивнул Порошенко. Когда встреча закончилась, Меркель, казалось, разочаровалась во мне».

Американские вице-президенты иногда выезжают за границу с членами семьи. Байден взял с собой свою внучку Финнеган, которой тогда было 16 лет, когда посетил Мюнхен в 2015 году. Он отвел ее к мемориалу концлагеря Дахау, который посещал несколько десятилетий назад, каждый раз отдельно, со своими детьми Бо, Хантером и Эшли.

Его собственный отец часто говорил о Холокосте дома, он пишет в своих мемуарах: «Мысль о том, что немецкий народ не знал, что это происходит, лишена всякой логики».

У мемориала Байден и его внучка Финнеган встретили выжившего в Дахау Макса Мангеймера, сидящего в инвалидном кресле, который умер спустя год. Байден познакомил внучку с цитатой Мартина: «Когда нацисты достали коммунистов, я молчал, я не был коммунистом…».