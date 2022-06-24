Байден проговорился о наступлении еще одной пандемии

Президент США Джо Байден в ходе брифинга Белого дома заявил, что грядет вторая пандемия. Буквально он заявил, что Америке «необходимо еще больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию».

На вопрос о том, для чего американцам сегодня необходимо еще больше денег, Джо Байден заявил, что «грядет еще одна пандемия и мы должны думать наперед, поэтому нам нужны деньги». Стоит отметить, что слова американского лидера вызвали нешуточные панические настроения, однако никаких дополнительных комментариев из Белого дома на данный момент не поступало.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждал человечество о том, что мир не готов к новой инфекции и началу еще одной пандемии. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы быть готовым к наступлению новых заболеваний на превентивном уровне.

Тедрос Гебрейесус также указывал на то, что пандемия коронавируса не побеждена, а человечество находится только «в середине пути», поэтому важнейшая задача — следовать всем рекомендациям и профилактическим действиям от ВОЗ и местных Министерств здравоохранения.