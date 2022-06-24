В Грузии в пятницу пройдет антиправительственная демонстрация после отсрочки выдвижения кандидатуры в члены ЕС

На вечер пятницы, 24 июня, запланирована большая демонстрация в Тбилиси, столице Грузии, после того как страна не получила статус кандидата в члены ЕС.

Тбилиси подал заявку на членство в ЕС вместе с Украиной и Молдовой после того, как Россия начала наступление на соседнюю Украину.

В четверг европейские лидеры приняли решение о предоставлении официального статуса кандидата Украине и Молдове и заявили, что они «готовы предоставить статус кандидата» Тбилиси, как только будут проведены значительные реформы.

Однако Европейский совет «решил признать европейскую перспективу Грузии», что президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «историческим жестом».

«Мы готовы работать с решимостью в течение следующих нескольких месяцев, чтобы получить статус кандидата», — написала она в Twitter.

«Мы не верим, что он сдержит свое слово»

Несколько проевропейских организаций и все оппозиционные формирования объявили о массовых демонстрациях на вечер пятницы, усилив давление на правящую партию «Грузинская мечта», обвинив ее в ухудшении отношений с Брюсселем и авторитарном уклоне.

«Какие бы обещания ни давало правительство Грузии, мы не верим, что оно сдержит свое слово», — написали организаторы протеста в Facebook. «Грузинский народ должен отстаивать свой европейский выбор», — подчеркнули они.

Со своей стороны, партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» защищала свою демократическую репутацию и обвиняла оппозицию в стремлении «свергнуть власть путем организации антиправительственных акций протеста».

В понедельник не менее 120 000 человек уже выходили на улицы Тбилиси, чтобы потребовать членства в Европейском Союзе, что является рекордом за последние десятилетия.

На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что к концу 2022 года оценит, как Грузия выполняет ряд условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата. Приоритеты, определенные Комиссией, включают прекращение политической поляризации, прогресс в области свободы СМИ, судебные и избирательные реформы.