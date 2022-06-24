Эммануэль Макрон: решение ЕС по Украине «сигнал для России»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Украине и Молдавии статусов кандидатов на вступление в Европейский союз ничто иное, как «сильный сигнал для России».

Макрон подчеркнул, что в нынешнем геополитическом контексте, перспективы Украины и Молдавии по вступлению в Европейский союз — сильный сигнал для российской стороне. Кроме того, Грузия вполне может получить статус кандидата ЕС после принятия определенных реформ, что также «может подтолкнуть Россию к неблагоприятным для Европы действиям».

При этом французский лидер указал на то, что статус кандидата в ЕС — это только первый шаг на очень долгом пути европейской интеграции, который может длится от восьми до 23 лет. В настоящее время в статусе кандидатов находится семь стран и, вряд ли кто-то добровольно уступит очередь Украине или Молдавии, чтобы они «побыстрее интегрировались».

Например, Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в 2004 году, Черногория — в 2008 году, Албания и Сербия — в 2009 году. Кроме того, хотя Турция фактически отказалась от полной интеграции с еврозоной, она подала заявку на вступление еще 14 апреля 1987 года — более 35 лет назад!