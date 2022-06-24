Лавров: НАТО и Евросоюз готовятся начать войну с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад готовится начать войну с Россией.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что страны Запада готовятся напасть на Россию.

По словам Лаврова, североатлантический альянс НАТО и страны Евросоюза собирают антироссийскую коалицию.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что это может делаться для подготовки к войне с Россией.

"Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией", - сказал Лавров.