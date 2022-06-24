Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз, по примеру Гитлера, собирают под свои знамена всех для войны с Россией

Сергей Лавров сравнил действия НАТО и Евросоюза с Гитлером в 1930-е годы прошлого века.

Министр иностранных дел России заявил, что руководства альянса НАТО и Европейского Союза действуют как Гитлер, собирая вокруг себя союзников.

"Знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза", - заявил Лавров.

Лавров рассказал о том, что ЕС и НАТО начали собирать союзников для того, чтобы однажды напасть на Российскую Федерацию.

"Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией", - заявил Лавров.

Также напомним, что НАТО анонсировало объявление об изменении расстановки сил на Европейском континенте.