Юрий Николаев уверен, что Россия справится с санкциями: у нас большая страна

74-летний российский ведущий Юрий Николаев призывает звёзд не обращать внимание на антироссийские санкции.

Санкции против России не трогают телеведущего Юрия Николаева. Артист заявил, что может отказаться от отдыха за границей и отлио что провести время в родной стране.

Знаменитость утверждает, что санкции для нашей страны не помеха. Звезда экрана уверен, что слишком много значения известные личности придают этому вопросу, чего делать не стоит. По мнению именитого ведущего, несмотря ни на что артистам необходимо продолжать заниматься любимым делом.

Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна.

Напомним, что Николаев стал большую популярность обрёл в эфире программы "Утренняя звезда", благодаря которой стала известной певица Юлия Началова, которая умерла от подагры.

"Утренняя звезда" была популярна на Кипре, в Израиле, США - это было передача, которую любили во всём мире.

Николаев занимался тем, что писал сценарии к выпускам, работал над светом, декорациями. Вращающаяся сцена - идея талантливого ведущего.

По его задумке, у каждого артиста должен был быть отдельный выход. Отношения с телевидением у звезды эфира были очень прочными.

Также звезда экрана занимался такими передачами, любимыми у россиян, как "Утрення почта", "Угадай мелодию".