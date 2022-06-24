Минобороны РФ сообщило об окружении группировки ВСУ в районе поселков Горское и Золотое

Российское Минобороны рассказало об окружении ВСУ в районе нескольких поселков на Донбассе.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает рассказывать о ходе боевых действий на территории Украины.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины оказались в котле в районе поселков Горское и Золотое на Донбассе.

Группировка украинских войск на этом направлении полностью блокирована, сообщили в ведомстве.

"В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск", - рассказали на брифинге.

Опубликовано: Николай Скира

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 