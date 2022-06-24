Минобороны РФ сообщило об окружении группировки ВСУ в районе поселков Горское и Золотое
Российское Минобороны рассказало об окружении ВСУ в районе нескольких поселков на Донбассе.
Министерство обороны Российской Федерации продолжает рассказывать о ходе боевых действий на территории Украины.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины оказались в котле в районе поселков Горское и Золотое на Донбассе.
Группировка украинских войск на этом направлении полностью блокирована, сообщили в ведомстве.
"В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск", - рассказали на брифинге.
Опубликовано: Николай Скира
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