Минобороны РФ сообщило об окружении группировки ВСУ в районе поселков Горское и Золотое

Российское Минобороны рассказало об окружении ВСУ в районе нескольких поселков на Донбассе.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает рассказывать о ходе боевых действий на территории Украины.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины оказались в котле в районе поселков Горское и Золотое на Донбассе.

Группировка украинских войск на этом направлении полностью блокирована, сообщили в ведомстве.

"В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск", - рассказали на брифинге.