Минобороны: Более 800 националистов ВСУ сдались в плен под Лисичанском
Министерство обороны России рассказало о сдаче в плен нескольких сотен солдат ВСУ.
В окружении под Лисичанском оказалась целая группировка украинских войск, рассказали в Минобороны Российской Федерации.
При этом, рассказали в ведомстве. более восьми сотен военнослужащих отказались воевать и сдались в плен российским войскам.
"Более 800 боевиков ВСУ сдались в плен под Лисичанском и в котле Горское-Золотое за последние 48 часов", - сообщает ТАСС.
При этом стало известно о том, что еще одна группа ВСУ оказалась окружена на этом же направлении.
Опубликовано: Николай Скира
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