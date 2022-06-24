Лавров: страны НАТО и ЕС начали подготовку к войне с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Азербайджана заявил, что Европейский союз и страны НАТО начали полноценную подготовку для войны с Россией.

Лавров напомнил, что «практически также делал Третий рейх под руководством Адольфа Гитлера» в середине прошлого века. Он указал на то, что перед Второй Мировой войной гитлеровцы собрали под знаменами большую часть европейский стран, чтобы начать агрессию против СССР.

Теперь, по словам российского министра, Евросоюз и страны НАТО создают специальную коалицию «по большому счету — для войны с Россией». Лавров особенно подчеркнул, что теперь Кремль будет тщательно следить за происходящим на европейском континенте.

Ранее Лавров обвинил генсека ООН Антониу Гутерриш в том, что он не учитывает коридоры, которые заявляет российская сторона для решения продовольственного кризиса. По мнению министра, ООН нацелен на экспорт украинского зерна для того, чтобы затмить поставки российского. Тем не менее, представитель генсека организации заявил, что выступает за одновременных доступ как российского, как и украинского зерна на мировых рынках.