Более 40 националистов ВСУ вышли из Горского котла и сдались в плен войскам РФ
Несколько десятков украинских солдат сдались в плен в районе поселка Горское на Донбассе.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России, 41 боец ВСУ сдался в плен в районе поселка Горское.
"В ходе наступательных действий подразделений ВС РФ в районе населенного пункта Горское Луганской Народной Республики за последние двое суток сложил оружие и сдался в плен 41 военнослужащий ВСУ", - передает ТАСС.
Также стало известно, что за последние двое суток под в районе поселков Горское и Золотое сдались в общей сложности более восьми сотен украинских солдат.
Опубликовано: Николай Скира
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