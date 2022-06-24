Более 40 националистов ВСУ вышли из Горского котла и сдались в плен войскам РФ

Несколько десятков украинских солдат сдались в плен в районе поселка Горское на Донбассе.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России, 41 боец ВСУ сдался в плен в районе поселка Горское.

"В ходе наступательных действий подразделений ВС РФ в районе населенного пункта Горское Луганской Народной Республики за последние двое суток сложил оружие и сдался в плен 41 военнослужащий ВСУ", - передает ТАСС.

Также стало известно, что за последние двое суток под в районе поселков Горское и Золотое сдались в общей сложности более восьми сотен украинских солдат.