Шерон Стоун поведала о 9 выкидышах, которые ей суждено было пережить

Мировая знаменитость Шерон Стоун пожаловалась на свою нелёгкую долю. Звезда "Основного инстинкта" перенесла 9 выкидышей за свою жизнь. Теперь актриса воспитывает троих приёмных сыновей.

Путь знаменитостей часто бывает тернистым. Если карьера складывается удачно, то в личной жизни существует множество проблем, о которых чаще звёзды экрана скрывают.

Голливудские актёры - тоже люди. Шерон Стоун с грустью вспомнила о том, что ей пришлось пережить потерю ребёнка 9 раз. Каждая из таких беременностей заканчивалась выкидышем.

У женщин нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидышей.

Она вспомнила, что в такой сложный период жизни она, да и любая другая женщина замыкаются в себе, пытаясь пережить потерю в одиночестве.

Актриса спустя время поняла, что такой подход к ситуации в корне неправильной, так как потерявшую ребенка женщину переполняют чувства вины, стыда, неудачи.

Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены чувствовать, что это то, что нужно переносить в одиночку и тайно, с каким-то чувством неудачи.

В итоге знаменитая Шерон Стоун стала рассматривать для себя усыновление. Сегодня знаменитость занимается воспитанием троих приемных детей.

У знаменитости 3-ое сыновей. Старший - Роан, которого Стоун усыновила будучи в браке с журналистом Филом Бронштейном, с которым они развелись. Экс- супруг не только не помог Шерон, когда та была после инсульта, но и отсудил у актрисы опеку над сыном.

Также голливудская дива воспитывает ещё двух сыновей. Их имена - Лэрд и Куин. Они - погодки.