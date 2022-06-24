Шерон Стоун поведала о 9 выкидышах, которые ей суждено было пережить
Мировая знаменитость Шерон Стоун пожаловалась на свою нелёгкую долю. Звезда "Основного инстинкта" перенесла 9 выкидышей за свою жизнь. Теперь актриса воспитывает троих приёмных сыновей.
Путь знаменитостей часто бывает тернистым. Если карьера складывается удачно, то в личной жизни существует множество проблем, о которых чаще звёзды экрана скрывают.
Голливудские актёры - тоже люди. Шерон Стоун с грустью вспомнила о том, что ей пришлось пережить потерю ребёнка 9 раз. Каждая из таких беременностей заканчивалась выкидышем.
У женщин нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидышей.
Она вспомнила, что в такой сложный период жизни она, да и любая другая женщина замыкаются в себе, пытаясь пережить потерю в одиночестве.
Актриса спустя время поняла, что такой подход к ситуации в корне неправильной, так как потерявшую ребенка женщину переполняют чувства вины, стыда, неудачи.
Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены чувствовать, что это то, что нужно переносить в одиночку и тайно, с каким-то чувством неудачи.
В итоге знаменитая Шерон Стоун стала рассматривать для себя усыновление. Сегодня знаменитость занимается воспитанием троих приемных детей.
У знаменитости 3-ое сыновей. Старший - Роан, которого Стоун усыновила будучи в браке с журналистом Филом Бронштейном, с которым они развелись. Экс- супруг не только не помог Шерон, когда та была после инсульта, но и отсудил у актрисы опеку над сыном.
Также голливудская дива воспитывает ещё двух сыновей. Их имена - Лэрд и Куин. Они - погодки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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