Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

Войска РФ в Украине, находящиеся на острове Змеиный, отбили атаку украинских солдат.

Как сообщает информационное агентство Sputnik, Вооруженные силы Российской Федерации отбили атаку украинских бойцов на остров змеиный.

Отмечается, что атака была уже не первой, однако, даже после нескольких неудачных штурмов, ВСУ не оставляют попыток взять остров.

"Украина провалила очередной штурм острова Змеиный, но попытки его атаковать продолжатся", - говорится в сообщении.

Как стало известно, армия Украины пыталась нанести по острову удары с беспилотников, но они были уничтожены еще на подлете.

Также ВСУ использовали реактивные системы залпового огня, а также баллистическую ракету "Точка-У".

О попытках украинской стороны высадить на острове десант на данный момент никаких сообщений не поступало.