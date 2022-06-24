Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли

Российский президент Владимир Путин сегодня, 24 июня, выступил на международном саммите БРИКС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что проблемы в мировой торговле начались не из-за начала специальной военной операции в Украине.

По словам Путина, все проблемы начались из-за того, что страны Запада вели безответственную внешнюю политику.

"Нынешние проблемы мировой торговли и валютно-финансовой системы возникли не из-за спецоперации на Украине, а из-за безответственной политики Запада", - заявил Путин.

Также Путин заявил, что именно Запад виноват в проблемах с поставками зерна с территории Украины и объявил о готовности РФ выполнять свои обязательства по поставкам удобрений.