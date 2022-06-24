Кудрявцева рассказала о переписке с Шатуновым: они близко общались
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила о том, как переписывалась с покойным Юрием Шатуновым. Звезда эфира утверждает, что они могли болтать до самой ночи, так как были близкими друзьями.
Телеведущая Лера Кудрявцева находилась в близких отношениях с недавно ушедшим Юрием Шатуновым. Звезда экрана рассказала, что пережила огромное потрясение, узнав о крончине друга.
Кудрявцева и Шатунов дружили в течение 30 лет. Телеведущая говорит о том, что они часто созванивались, вели беседы личного характера. Временами разговоры затягивались до ночи. Она рассказала о том, что беспокоило исполнителя в последнее время.
И вот последние годы мы активно созванивались, переписывались. У Юры были постоянные суды, нервы, гастроли. Мы говорили часами по ночам о жизни, несправедливости и детстве. Добрый, справедливый, талантливый, наша эпоха! Господи, Юрка!
Юрий Шатунов ушёл в мир иной 23 июня - ему было всего 48 лет. Причиной смерти экс-солиста легендарной группы "Ласковый май" стал обширный инфаркт.
Накануне перепиской с певцом поделился и ведущий Андрей Малахов. Последний раз знаменитости перекидывались сообщениями 23 февраля текущего года.
Певец поздравил знакомого с Днём защитника отечества и приглашал на свой концерт.
Также Малахов рассказал, что Шатунов никогда не отказывался от участия в его шоу, был постоянным гостем передач ведущего.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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