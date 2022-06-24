82-летнего мужа спикера Палаты представителей США поймали на нетрезвом вождении

Мужу спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. Его поймали в таком состоянии за рулем несколько недель назад.

82-летний Пол Пелоси был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии округе Напа в Калифорнии. Его освободили из-под стражи, но 3 августа он предстанет перед Верховным сдом США.

По информации калифорнийского дорожного патруля, мужчина двигался на Porsche 2021 года и пересекал трссу State Route-29, когда в его машину врезался джип 2014 года. За рулем был 48-летний мужчина.

В отношении Пола Пелосси были выдвинуты обвинения в вождении в нетрезвом виде, повлекшем за собой травмы. Содержание алкоголя в его крови составило 0,082%.

По законам Калифорнии нарушением считается содержание алкоголя в крови более 0,08%. Анализ у Пелоси взяли чуть больше чем через 2 часа после аварии.

Во время инцидента его супруга Нэнси произносила речь в Университете Брауна в Род-Айленде. Пара состоит в браке с 1963 года.

Представитель спикера заявил, что Нэнси Пелоси не намерена давать комментарии по этому личному делу.

Знакомые Пола Пелоси говорят, что он недавно перенес операцию по удалению катаракты. Возможно, это стало одной из причин аварии.