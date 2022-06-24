Су Цзиньпин озвучил официальную позицию Китая: Конфликт в Украине тревожный сигнал для всего человечества
Руководитель Китая назвал ситуацию на Украине проблемой планетарного масштаба и серьёзным вызовом для всего человечества.
Су Цзиньпин на открытии виртуального бизнес-форума стран "БРИКС" заявил, что ситуация на Украине вызывает тревогу у всего человечества. Помимо Китая в состав организации входят Бразилия, Россия, Индия и ЮАР.
Официальный Пекин, традиционно, крайне осторожно высказывается о событиях вокруг Украины и не предлагает никаких конкретных решений. В Китае отказались от критики в адрес Москвы и осудили санкции против России.
Лидер Китая выразил озабоченность тем, что украинский кризис может перевернуть представления многих стран о вопросах обеспечения собственной безопасности.
"Человечество может столкнуться с серьёзными трудностями, если страны мира начнут решать вопросы обеспечения собственной безопасности опираясь исключительно на силу, расширяя военные блоки", - подчеркнул Су Цзиньпин.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
Express: Великобритания объявит войну России после казни наёмников в ДНР
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Патриарх Кирилл упал на пол во время освящения храма в Новороссийске
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS