Су Цзиньпин озвучил официальную позицию Китая: Конфликт в Украине тревожный сигнал для всего человечества

Руководитель Китая назвал ситуацию на Украине проблемой планетарного масштаба и серьёзным вызовом для всего человечества.

Су Цзиньпин на открытии виртуального бизнес-форума стран "БРИКС" заявил, что ситуация на Украине вызывает тревогу у всего человечества. Помимо Китая в состав организации входят Бразилия, Россия, Индия и ЮАР.

Официальный Пекин, традиционно, крайне осторожно высказывается о событиях вокруг Украины и не предлагает никаких конкретных решений. В Китае отказались от критики в адрес Москвы и осудили санкции против России.

Лидер Китая выразил озабоченность тем, что украинский кризис может перевернуть представления многих стран о вопросах обеспечения собственной безопасности.

"Человечество может столкнуться с серьёзными трудностями, если страны мира начнут решать вопросы обеспечения собственной безопасности опираясь исключительно на силу, расширяя военные блоки", - подчеркнул Су Цзиньпин.