Лоза о феномене популярности Виктора Цоя в России и СССР

Известный музыкант Юрий Лоза считает, что главный секрет популярности культового артиста в том, что он ушёл молодым.

Создатель и лидер музыкального коллектива "Кино", специализирующегося на исполнении рока, Виктор Цой стал олицетворением целой эпохи.

Музыканта возвели в идол для многих поколений слушателей. Сегодня бы легенде отечественного рока было бы 60 лет.

Его композиции актуальны до сих пор. К примеру, когда в стране назревает смена режима, люди вспоминают песню на все времена "Перемен".

Певец Юрий Лоза рассказал, что думает по поводу бешеной популярности рокера в СССР и РФ.

Автор хита "Маленький плот" в одном з своих последних интервью рассказал, что песни Цоя слышит по сей день среди уличных музыкантов, на концертах любителей и профессиональных исполнителей, так как выдающихся вокальных данных для исполнения композиций кумира не нужно.

У современных артистов имя Цоя ассоциируется с молодостью, так как рокер погиб в ещё очень молодом возрасте.

Виктор Робертович Цой (21 июня 1962 года, Ленинград, РСФСР, СССР - 15 августа 1990, 35-й км шоссе "Слока-Талси", Тукумский район, Латвийская СССР, СССР) — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник, актёр корейского происхождения.

Глава рок-группы "Кино", которая вначале называлась "Гарин и Гиперболоиды", был членом музыкальных коллективов "Палата № 6" и "Автоматические удовлетворители". Виктор Цой считается одним из самых влиятельных и известных рок-музыкантов в советское время.

Цой сам писал все тексты песен и исполнял их на концертах легендарной теперь группы, которая перестала существовать после его гибели.