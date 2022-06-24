На ферме Эзры Миллера среди наркотиков и оружия живет 25-летняя женщина с детьми
По информации издания Rolling Stone, на ферме актера Эзры Миллера живут 25-летняя женщина и трое ее детей. При этом повсюду лежит огнестрельное оружие.
Речь идет о ферме актера в Вермонте. Сообщается, что детям от одного до пяти лет. Есть также информация, что годовалый ребенок однажды нашел пулю и сунул ее в рот.
Издание располагает видеозаписью, на которой видно как минимум восемь винтовой и пистолетов. Они лежат в гостиной, некоторые – рядом с мягкими игрушками.
В начале этого года Миллер познакомился с женщиной на Гавайях. Он забронировал для нее и ее детей авиарейс, не ставя в известность отца малышей.
Отец детей говорит, что у него нет возможности видеться со своими детьми с апреля. Он отмечает, что у него плохое предчувствие, и хочет забрать детей. При этом он не едет к Миллеру, чтобы дети не увидели скандал.
Сообщается также, что Миллер выращивает у себя марихуану и употребляет ее в присутствии детей, не позаботившись о вентиляции.
Ферму посетил представитель социальной службы. По итогам визита он рассказал полиции, что дети выглядят хорошо.
Ранее актера обвиняли в том, что он приставал к 12-летнему подростку, а также давал ему алкоголь, марихуану и ЛСД.
Опубликовано: Светлана Репина
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