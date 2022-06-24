Сайт Шатунова перестал работать: представители певца предполагают, что из-за множества запросов поклонников

Сайт только-только ушедшего из жизни солиста "Ласкового мая" перестал функционировать. Причиной может быть его перегруженность из-за чрезмерного потока запросов от желающих убедиться в достоверности информации о кончине кумира.

Официальный сайт скончавшегося накануне певца Юрия Шатунова заблокирован после того, как новость о кончине солиста "Ласкового мая" облетела интернет.

По некоторым сведениям, причиной сбоев в работе ресурса могла стать чрезмерная нагрузка на него из-за стремления фанатов исполнителя проверить информацию о кончине своего кумира.

Новость о смерти музыканта появились в четверг, 23 июня. Ему было всего 48 лет. По имеющейся данным, причиной гибели известного музыканта стала сердечная недостаточность. Ушёл в мир иной звезда поколения в домодедовской больнице.

Трагедия произошла ночью в карете скорой помощи, которая прибыла на вызов. Медики диагностировали обширный инфаркт. Спасти знаменитость не удалось.

Накануне смерти Юрий Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. По словам представителя певца, в какой-то момент артист стал белым как полотно и перестал дышать.

По поводу кончины музыканта многие звёзды выложили трогательные посты в своих соцсетях, выразив соболезнования близким музыканта, его многочисленным поклонникам.

Ведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева поделились перепиской с ушедшей звездой отечественной эстрады.

Кудрявцева рассказала о том, что с Шатуновым её связывает дружба длиною в 18 лет. Селебритис часто созванивались, делясь личными проблемами. Они могли общаться до самой ночи.