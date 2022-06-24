Глава МВД Сербии заключил, что вступление в ЕС может быть только через войну с Россией

Глава МВД Сербии Александр Вулин не беспочвенно заключил, что теперь основным критерием отбора в ЕС стали недружественные действия, а лучше война с Россией.

«Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», — заключил Вулин.

По словам Вулина, он очень надеется, что Молдова не пойдет по этому пути и не вступит в войну с Приднестровьем, что автоматически означает с Россией.

Он также отметил, что Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры о членстве в ЕС, когда находилась в состоянии войны. И отметил, что страну, которую изрыли бомбами самолеты НАТО украинский фокус не прошел бы.

«Нужно сражаться с Россией», подчеркнул министр, указав быстрый способ попадания в ЕС.

В итоге Вулин пожелал удачи Украине, а другим балканским странам пожелал, чтобы им ни с кем не нужно было воевать на пути в Евросоюз.