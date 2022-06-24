Лукашенко договорился с губернатором Бегловым о перевалке через порты региона до 20 млн тонн грузов
Президент Беларуси встретился в Санкт-Петербурге с губернатором региона Александром Бегловым, в центре внимания оказался вопрос транзита белорусской продукции через российские порты.
На встрече президент и губернатор договорились о плане по перевалке около двадцати миллионов тонн белорусских грузов через порты Северо-Западного региона России. Тем самым Беларусь перенаправит транзитные потоки.
«Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил Лукашенко.
Президент Беларуси еще в 2021 году после введения санкций ЕС договорился о транзите по РЖД до Усть –Луги белорусских калийных удобрений.
В то же самое время терминал в Клайпеде, который частично принадлежал Беларуси остался без работы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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