Лукашенко договорился с губернатором Бегловым о перевалке через порты региона до 20 млн тонн грузов

Президент Беларуси встретился в Санкт-Петербурге с губернатором региона Александром Бегловым, в центре внимания оказался вопрос транзита белорусской продукции через российские порты.

На встрече президент и губернатор договорились о плане по перевалке около двадцати миллионов тонн белорусских грузов через порты Северо-Западного региона России. Тем самым Беларусь перенаправит транзитные потоки. 

«Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси еще в 2021 году после введения санкций ЕС договорился о транзите по РЖД до Усть –Луги белорусских калийных удобрений.

В то же самое время терминал в Клайпеде, который частично принадлежал Беларуси остался без работы.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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