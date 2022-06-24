Из реалити-шоу Black Ink Crew New York уволили звезду Сизера Эммануэля, который бил собаку стулом

В многолетнем реалити-шоу Black Ink Crew New York на канале VH1 больше не будет Сизера Эммануэля. Его уволили после того, как в сети появилось видео, на котором он бьет собаку.

Ролик снят камерой Ring. В нем показано, как 43-летний владелец тату-салона Эммануэль несколько раз бьет собаку складным стулом. Потом он запирает пса в клетке, которую толкает вниз с холма.

Представители VH1 сообщили в Facebook, что канал разрывает отношения с Сизером Эммануэлем и увольняет его из телешоу.

Адвокат Эммануэля Уолтер Мосли признает, что на видео действительно его клиент. Но он говорит, что это старое видео, когда Сизер не давал агрессивным собакам напасть на других животных.

Юрист утверждает, что Эммануэль – страстный любитель собак, у него их много, как и других домашних животных.

Адвокат рассказывает, что на видео показана неприятная ситуация, когда агрессивные собаки напали на мелких псов.

По его словам, Эммануэль пытался защитить маленьких собак, и просто выбрал для этого неправильный способ.

Коллега Эммануэля Донни Ломбарди написала, что если кто-то может так обращаться с собакой, это показывает, насколько он на самом деле устал от людей.