Кушанашвили рассказал, что Борис Моисеев каждый день прощается с жизнью: артист практически парализован

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о состоянии здоровья популярного российского певца Бориса Моисеева.

Недавно певцу Борису Моисееву запретили выступать на Северном Кавказе. Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что в этом запрете отсутствует смысл.

Зачем заносить артиста в "черный список", если тот к работе не в состоянии вернуться.

Борис Моисеев почти десятилетия парализован… практически парализован. Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о приходе. Он никому уже не может принести вред. Нет никакого смысла в том, чтобы он был в списке.

Борис Моисеев перенес 2 инсульта. После чего у музыканта парализованы левая рука и верхняя губа.

Ранее о состоянии здоровья знаменитости рассказывал концертный директор 68-летнего Моисеева Сергей Горох. Тот поведал, что после двух инсультов у исполнителя возникли проблемы с подвижностью верхних конечностей и речью.

Представитель звезды рассказывает, что наносит больному визит каждый вечер. В доме у музыканта есть камера и тревожная кнопка.

Напомним, что артист зимой 2010 года перенес инсульт. Врачи сделали всё, что возможно для стабилизации состояния знаменитости, левая часть тела которого была парализована, но в конце декабря, было принято решено ввести его в кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.

В феврале 2011 года певца выписали из медучреждения. В 2015 году снова схватил удар.