В результате штурма испано-марроканской границы мигрантам удалось проникнуть на территорию ЕС

Согласно сообщениям издания VOX, В результате штурма забора между Марокко и Испанией, около 2000 мигрантов проникло на территорию Евросоюза.

Мигрантам удалось проникнуть в испанский город Мелилью.

Стоит отметить, что подобное происшествие произошло в конце декабря 2021 года.

Тогда через испано-марроканскую границу попытались проникнуть около 500 человек.

Также известно что нелегалы имели в вооружении палки и крюки, которыми они отбивались от сотрудников правоохранительных органов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 