В результате штурма испано-марроканской границы мигрантам удалось проникнуть на территорию ЕС
Согласно сообщениям издания VOX, В результате штурма забора между Марокко и Испанией, около 2000 мигрантов проникло на территорию Евросоюза.
Мигрантам удалось проникнуть в испанский город Мелилью.
Стоит отметить, что подобное происшествие произошло в конце декабря 2021 года.
Тогда через испано-марроканскую границу попытались проникнуть около 500 человек.
Также известно что нелегалы имели в вооружении палки и крюки, которыми они отбивались от сотрудников правоохранительных органов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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