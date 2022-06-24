В результате штурма испано-марроканской границы мигрантам удалось проникнуть на территорию ЕС

Согласно сообщениям издания VOX, В результате штурма забора между Марокко и Испанией, около 2000 мигрантов проникло на территорию Евросоюза.

Мигрантам удалось проникнуть в испанский город Мелилью.

Стоит отметить, что подобное происшествие произошло в конце декабря 2021 года.

Тогда через испано-марроканскую границу попытались проникнуть около 500 человек.

Также известно что нелегалы имели в вооружении палки и крюки, которыми они отбивались от сотрудников правоохранительных органов.