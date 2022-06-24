Из-за сильнейшей засухи в Италии из воды показался корабль времён Второй мировой войны

В нынешнем году Италия столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет, заявили учёные.

Глобальные изменения климата являются основной причиной катастрофической засухи.

Согласно сообщениям издания Associated Press, в течение четырёх месяцев на севере Италии не было ни одного дождя.

Не удивительно, что из-за снижения уровня воды в реке По на свет показалась 48-метровая баржа "Зибелло". Судно ушло под воду в 1943 году.

Известно, что во время Второй мировой войны на барже перевозили древесину.

Фотограф-любитель Алессио Бонин с помощью своего дрона заснял обломки затонувшей баржи.

На данный момент уровень воды в реке По настолько упал, что "Зибелло" могут увидеть все желающие.