Из-за сильнейшей засухи в Италии из воды показался корабль времён Второй мировой войны
В нынешнем году Италия столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет, заявили учёные.
Глобальные изменения климата являются основной причиной катастрофической засухи.
Согласно сообщениям издания Associated Press, в течение четырёх месяцев на севере Италии не было ни одного дождя.
Не удивительно, что из-за снижения уровня воды в реке По на свет показалась 48-метровая баржа "Зибелло". Судно ушло под воду в 1943 году.
Известно, что во время Второй мировой войны на барже перевозили древесину.
Фотограф-любитель Алессио Бонин с помощью своего дрона заснял обломки затонувшей баржи.
На данный момент уровень воды в реке По настолько упал, что "Зибелло" могут увидеть все желающие.
Опубликовано: Тарас Медведев
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