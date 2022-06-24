В университете Харькова исчезла кафедра русского языка и литературы

Как сообщила пресс-секретарь вуза им. В.Н. Каразина Лилия Змий изданию Knarkiv Today, в университете закрывается кафедра русского языка и литературы.

Как уточняется, ликвидация филологической кафедры была упразднена в целях "оптимизации учебного процесса".

На базе закрытой кафедры будет создана новая, более обширная, которая будет специализироваться на славянской филологии в целом.

На новую кафедру привлекут преподавателей польского языка и литературы.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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