В Крыму были сняты временные ограничения на купание
Согласно сообщениям пресс-службы правительства республики Крым, 24 июня снят временный запрет на купание.
Напомним, что временное ограничение на купание было объявлено 22 июня в связи с показателями более 5 тысяч микробиологических проб воды, в которых были обнаружены некоторые отклонения от нормы.
В связи с этим была назначена повторная проверка, в ходе которой было установлено, что пробы воды соответствуют всем необходимым требованиям.
Стоит отметить, что на данный момент в Крыму для посещения доступно 440 пляжей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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