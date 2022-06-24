В Крыму были сняты временные ограничения на купание

Согласно сообщениям пресс-службы правительства республики Крым, 24 июня снят временный запрет на купание.

Напомним, что временное ограничение на купание было объявлено 22 июня в связи с показателями более 5 тысяч микробиологических проб воды, в которых были обнаружены некоторые отклонения от нормы.

В связи с этим была назначена повторная проверка, в ходе которой было установлено, что пробы воды соответствуют всем необходимым требованиям.

Стоит отметить, что на данный момент в Крыму для посещения доступно 440 пляжей.