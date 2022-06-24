Огородники рассказали, как и для чего формировать перец

Сладкий перец — культура теплолюбивая, однако выращивается практически повсеместно.

Без формировки:

Выращивать перец гораздо проще, чем томаты, т.к. нет критической необходимости пасынковать его. Растения формируют развилку на 2-3-4 побега, каждый из которых дает боковые пасынки, и все эти ветви растут, цветут, опыляются и плодоносят сами по себе, без нашего вмешательства.

Задача огородника: вырастить хорошую рассаду, заправить почву органикой перед высадкой и регулярно поливать и подкармливать растения.

В жаркую погоду в теплицах перец поливают через день, если температура не превышает +22°С, поливы можно проводить реже, раз в три дня. В пасмурную и прохладную погоду достаточно поливать перец раз в неделю.

Перец меньше поражается болезнями, чем томаты. Однако в холодное дождливое лето лучше профилактически обработать растения фунгицидами. Если же лето жаркое и солнечное, теплицы необходимо притенять специальной сеткой или плотным спанбондом. Такой способ позволит избежать сбрасывания завязей, и растения будут развиваться без стрессов.

Любая формировка перца начинается, как правило, снизу. Рассмотрим основные моменты.

Если семядольные листья у основания стебля не опали самостоятельно, то мы можем их удалить.

Также при необходимости, для лучшего проветривания и в случае закручивания листьев или их повреждения, мы можем удалить первую пару нижних настоящих листьев.

По мере продвижения вверх до первой развилки нам необходимо удалить все боковые пасынки, которые будут оттягивать питание растения на себя.

Как правило, в первой развилке всегда формируется коронный цветок. Также его называют королевским цветком, основным цветком и др.

Если рассаде хватало питания, ее грамотно выращивали, то в развилке может сформироваться не один, а два и даже три коронных цветка. Итак, нам нужно удалить этот коронный цветок/цветки из развилки. Иначе он будет оттягивать питательные вещества на себя в ущерб цветению растения в целом и формированию других завязей.

Однако, если вы занимаетесь семеноводством, то имейте в виду, что лучшие семена перца формируются в плоде именно из коронного цветка. Поэтому для получения качественных семян можно оставить его на растении.

Формирование в два стебля:

При формировании перца в два стебля в последующих развилках также будет необходимо удалить центральные цветки, которые будут оттягивать питание растения на свое формирование.

Когда мы формируем перец в два стебля, мы оставляем, естественно, два самых сильных боковых побега. И все побеги, которые перец формирует направленными внутрь кроны, необходимо удалить.

Если мы хотим добиться равномерного завязывания и созревания плодов, то при дальнейшем формировании перца можно воспользоваться таким агротехническим приемом как шахматное выщипывание цветков.

Т.е. мы выщипываем цветки поочередно с левой и с правой стороны куста. Получается, что в шахматном же порядке будут завязываться и созревать плоды.

Формирование в один стебель:

Менее распространенный способ формирования перца – в один стебель. Такой способ крайне актуален для загущенных посадок. Когда мы формируем перец в один стебель, мы не выщипываем коронный цветок, оставляем его. Затем определяемся с самым мощным, самым хорошо развитым стеблем и оставляем только его, остальные удаляем.

Таким образом, у нас будет наблюдаться равномерное завязывание и вызревание плодов. Мы добьемся более раннего вызревания перца в среднем на 10-14 дней, в отличие от растений, сформированных в два стебля.

И перец, который вырастет на растениях, сформированных в один стебель, будет значительно крупнее по размерам и по весу. Попробуйте и убедитесь сами!