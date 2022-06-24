Министр энергетики Украины предложил Германии поставлять атомную энергию

Министр энергетики Украины Герман Галушенко предложил поставлять атомную энергию в Германию.

С 16 марта Украина синхронизировала свою энергосистему с Ассоциацией европейских операторов системы передачи.

«Это означает, что Украина может стать аутсорсером электроэнергии для Германии», — написал Галушенко в гостевой статье для «Wirtschaftswoche». Это создает «своего рода страховую подушку во времена снижения выработки электроэнергии солнечными и ветряными электростанциями из-за погодных условий».

Германия и Украина могут извлечь выгоду из разных часовых и климатических поясов. Разница во времени между Киевом и Берлином составляет один час, а значит, пики энергопотребления двух стран также будут отличаться на один час, написал Галушенко.

Это позволяет Германии «покупать украинскую электроэнергию дешевле, когда спрос на нее падает или возникает значительный профицит зеленой генерации». Украина, в свою очередь, может покупать немецкую ветровую энергию в профицитное время.

Отказ от российских энергоресурсов — это «гигантский вызов» для Германии, и он становится «все более и более актуальным», продолжил министр.

«Но Украина может поддержать Германию в этой геркулесовой задаче», отметил украинский министр.

По словам министра, атомная энергетика составляет более 50 процентов производства безуглеродной энергии в Украине.