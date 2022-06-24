Премьер-министр Италии сообщил о сокращении поставок российского газа до 25%
Согласно заявлению Марио Драги премьер-министра Италии, мире удалось сократить объём поставок российского газа до 25%.
Ранее объём поставок российского газа в Италию из составлял около 40%.
Как подчеркнул Драги, другие поставщики постепенно начинают удовлетворять газовые потребности Италии.
Также премьер-министр добавил, что подготовка запасов к зиме продвигается хорошо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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