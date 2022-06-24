Премьер-министр Италии сообщил о сокращении поставок российского газа до 25%

Согласно заявлению Марио Драги премьер-министра Италии, мире удалось сократить объём поставок российского газа до 25%.

Ранее объём поставок российского газа в Италию из составлял около 40%.

Как подчеркнул Драги, другие поставщики постепенно начинают удовлетворять газовые потребности Италии.

Также премьер-министр добавил, что  подготовка запасов к зиме продвигается хорошо.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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