Премьер-министр Италии сообщил о сокращении поставок российского газа до 25%

Согласно заявлению Марио Драги премьер-министра Италии, мире удалось сократить объём поставок российского газа до 25%.

Ранее объём поставок российского газа в Италию из составлял около 40%.

Как подчеркнул Драги, другие поставщики постепенно начинают удовлетворять газовые потребности Италии.

Также премьер-министр добавил, что подготовка запасов к зиме продвигается хорошо.