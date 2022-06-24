Огородники рассказали, после каких подкормок урожай перца увеличится в разы

Перец — ценная, теплолюбивая и капризная культура в наших огородах. Многие дачники считают, что перец – самая «прожорливый» среди овощей.

Чтобы перец смог дать хороший урожай, у него должна быть хорошо развитая корневая система. Для стимуляции роста корней можно приготовить раствор янтарной кислоты, 2-2,5г препарата на 10л воды. Полить растения под корень. Все подкормки делаются по влажной почве.

Перец любит торфяной настой. Для его приготовления берем 1кг торфа, 3ст.л древесной золы и заливаем теплой водой. Даем настояться 2-3 дня и поливаем перчики под корень.

Такую подкормку можно делать на протяжении всей вегетации. Торф обладает антисептическим действием и препятствует вымыванию из почвы питательных веществ.

Для подкормки по листу можно приготовить специальный раствор. Взять 2ч.л мочевины, 0,5ст.л сульфата калия и развести в 10л теплой воды. Опрыскивать растения по листьям, делать это нужно обязательно в вечерние часы или пасмурный день, чтобы растения не получили ожог.

Помимо перечисленных рецептов, есть еще один замечательный стимулятор роста для всех растений. Для приготовления берем по 2г янтарной и борной кислоты, разводим в теплой воде. Затем объем доводим до 10л и добавляем 2ст.л гумата калия, опрыскиваем все культуры по листу.