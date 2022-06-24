Огородники рассказали, чем стоит подкармливать кабачки и чего нельзя делать

Выращивая любое растение на овощной грядке, газоне, цветнике или в саду, важно знать правила его подкормки.

Когда грамотно подобрано удобрение, овощная культура покажет наилучшие результаты во время роста и плодоношения.

Особенно в правильно подобранных удобрениях нуждаются кабачки, которые выращиваются в открытом грунте, ведь подвергаются воздействию погодных условий.

Когда и чем подкормить кабачки:

Для того чтобы получить хороший урожай необходимо точно знать, какое удобрение нужно кабачкам во время роста, цветения, формирования завязи и плодоношения.

Первая подкормка:

Первую подкормку кабачков проводят через 7-10 дней после всходов, когда сформируется 1-3 настоящих листа. На этом этапе развития растения нуждаются азотной подкормке.

Из азотных удобрений подойдет мочевина (1 ст.л с горкой на 10 л воды), аммиачная селитра (1 ст.л без горки на 10 л воды), раствор коровяка (1 л готового раствора на 10 л воды) или раствор птичьего помета (0,5 л готового раствора на 10 л воды).

А еще кабачки можно подкормить готовыми удобрениями которые содержат сбалансированный состав питательных веществ для хорошего роста и развития растений. Таким удобрением является "Гуми-оми" для кабачков.

Как приготовить подкормку:

6 ст.л удобрения "Гуми-оми" размешайте в 10 л воды, настаивайте 2 часа. Затем еще раз перемешайте и подкормите кабачки под корень. Расход подкормки: 10 л на 10 кв.м.

Вторая подкормка:

Следующую подкормку для кабачков проводим через 10 дней после первой. Удобряем зеленым удобрением.

Как приготовить подкормку:

1/3 ведра заполняем зеленой травой, заливаем почти до верха водой, ведро накрываем крышкой или пленкой, ставим на солнце и настаиваем в течении недели. Удобрение будет готово когда появиться пена.

Растворите 1 л готового зеленого удобрения в 10 л воды и полейте кабачки.

Третья подкормка:

Через 10 дней повторите подкормку зеленым удобрением.

Четвертая подкормка:

Следующую подкормку проведите во время завязывания плодов "Борогумом-М"(1 ч.л на 300 мл воды). Это очень хорошее средство для опрыскивания овощных культур против пустоцветов и опадения завязей. А еще это полноценная подкормка, богатая нужными элементами для растений.

Пятая подкормка:

Во время плодоношения кабачки так же нуждаются в подкормке, особенно на бедных почвах, так как тратят много сил на образование плодов.

В этот период растение подкармливают "Гуми-оми" осенним. В этом удобрении содержатся все необходимые элементы в которых овощные культуры нуждаются во второй половине лета. Раствор готовится по аналогии с первой подкормкой.

Каких ошибок следует избегать:

Не заливайте кабачки водой. Избыток влаги приводит к различным заболеваниям. Кабачки нужно поливать умеренно, регулируя влажность почвы. В самом начале плодоношения при отсутствии дождей полив должен быть более обильный, но без застоя воды. Лучше всего поливать вечером теплой отстоянной водой.

Вовремя снимайте урожай. Урожай нужно убирать регулярно, не допуская перерастания плодов, так как не убранные овощи резко замедляют рост новых завязей.

Не перекармливайте растения. Если еще до посадки вы хорошо заправили лунку или грядку питательной смесью дозу подкормки уменьшите в два раза.

Вообще кабачки - это скороспелая, не очень требовательная к условиям выращивания урожайная культура. Тем не менее если вы видите что растение плохо растет или отстает в развитии подкормки нужно проводить обязательно.