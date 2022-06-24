В Украине планируют создать белый список российских знаменитостей

Власти Украины инициировали создание "чёрного списка" российских звёзд, поддержавших спецоперацию. Теперь планируется создать "белый список" из тех, кто выступает против действия российских властей против Украины.

Власти Украины намерены создать "белый список" российских артистов. В перечень войдут только те знаменитости, которые выступили против спецоперации РФ.

Решение украинских властей озвучил советник главы МВД государства Антон Геращенко.

В государстве уже принят закон о запрете присутствия российской музыки в медиа и местах общественного пользования. Законодательный документ гласит, что табу налагается на композиции и клипы певцов, имеющих гражданство РФ после 1991 года.

Исключением стали исполнители, которые уже не являются российскими гражданами и те, кто выступил против спецоперации в Донбассе.

Ранее появилась информация о том, что украинские власти исключили российского артиста и телеведущего Максима Галкина из перечня лиц, представляющих "угрозу" национальной безопасности государства.

В Госдуме РФ высказались по этому поводу, в частности политик Сергей Соловьёв:

Галкин крайне негативно высказывается, камуфлирует какие-то пацифистские лозунги, занимается манипулированием действий российской армии и общества, настраивая его против специальной военной операции на Украине.

Российский политический деятель призвал Галкина посетить Донбасс прежде, чем делать громкие заявления.