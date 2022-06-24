Дачники рассказали, как избавиться от долгоносика на клубнике

Долгоносики-это жуки, принадлежащие к надсемейству Curculionoidea, известные своими удлиненными рылами. Они обычно небольшие, менее 6 мм (1/4 дюйма) в длину, и травоядные.

Бороться с этим опасным и многоядным вредителем приходится всеми доступными средствами – профилактическими, физико-механическими, химическими, биологическими и народными.

В качестве профилактики следует перед приемкой и размещением зерна провести дезинфекцию хранилищ от амбарного долгоносика – влажную или аэрозольную, а потом обработать зерно – высушить, очистить от сорной примеси, максимально остудить и при необходимости обработать контактными инсектицидами.

Во многих Регионах России клубника уже цветет. Из-за сложных погодных условий, как никогда на клубнике много долгоносика.

Этот коварный вредитель, может уничтожить от 80-90% урожая. Как защитить от него клубнику.

Поможет избавиться, от долгоносика, трипсов, клещй, белокрылки:

От появившегося долгоносика, народные средства не помогут, они работают как профилактика.

И химические средства использовать нельзя, так как клубника уже цветет или завязывает плоды.

Баковая смесь:

Фитоверм + битоксибацелин + липосан. Смешиваем по инструкции на упаковке, из таблицы на объемы каждого препарата для клубники.

Обработка в вечернее время, в сухой день.

Через 5 дней повторяем опрыскивание, тем же составом.

Еще через 5 дней, делаем обработку препаратом, биокилл, в соответствии с инструкцией для клубники.