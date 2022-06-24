Дачники рассказали, как избавиться от долгоносика на клубнике
Долгоносики-это жуки, принадлежащие к надсемейству Curculionoidea, известные своими удлиненными рылами. Они обычно небольшие, менее 6 мм (1/4 дюйма) в длину, и травоядные.
Бороться с этим опасным и многоядным вредителем приходится всеми доступными средствами – профилактическими, физико-механическими, химическими, биологическими и народными.
В качестве профилактики следует перед приемкой и размещением зерна провести дезинфекцию хранилищ от амбарного долгоносика – влажную или аэрозольную, а потом обработать зерно – высушить, очистить от сорной примеси, максимально остудить и при необходимости обработать контактными инсектицидами.
Во многих Регионах России клубника уже цветет. Из-за сложных погодных условий, как никогда на клубнике много долгоносика.
Этот коварный вредитель, может уничтожить от 80-90% урожая. Как защитить от него клубнику.
Поможет избавиться, от долгоносика, трипсов, клещй, белокрылки:
От появившегося долгоносика, народные средства не помогут, они работают как профилактика.
И химические средства использовать нельзя, так как клубника уже цветет или завязывает плоды.
Баковая смесь:
Фитоверм + битоксибацелин + липосан. Смешиваем по инструкции на упаковке, из таблицы на объемы каждого препарата для клубники.
Обработка в вечернее время, в сухой день.
Через 5 дней повторяем опрыскивание, тем же составом.
Еще через 5 дней, делаем обработку препаратом, биокилл, в соответствии с инструкцией для клубники.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден случайно показал шпаргалку с инструкцией как вести себя на людях
NYT: Запад во главе с США испытывает боль от последствий санкций против России
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Три тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за вооруженного конфликта РФ и Украины
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS